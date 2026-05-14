Переход на электронную трудовую возможен только с согласия сотрудника

В 2026 году уже более 40 тысяч жителей Самарской области выбрали электронные трудовые книжки. Такие данные приводит региональное отделение СФР.

«Электронная трудовая книжка предоставляет постоянный доступ к сведениям о трудовом стаже, обеспечивает высокий уровень их защиты, позволяет значительно снизить вероятность ошибок и неточностей при внесении данных», – уточнила пресс-служба ведомства.

При этом в электронной трудовой содержатся те же сведения, что и в традиционной бумажной. Выписку можно получить на госуслугах.

Переход на электронную трудовую возможен только с согласия сотрудника. Но тем, кто официально начал работать с 2021 года, оформляют только ее, без бумажного варианта.

