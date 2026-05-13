В Самаре через суд хотят признать бесхозным янтарь на четыре миллиона рублей

Заявление рассмотрит Железнодорожный районный суд Самары

В мае 2024 года Самарская таможня конфисковала 906 килограммов контрабандного янтаря. После этого было заведено уголовное дело о контрабанде, но сейчас его приостановили, так как не удалось установить обвиняемого. Но суд по этой партии янтаря все-таки состоится: прокуратура требует признать его бесхозным и обратить в пользу государства.

«Заявление рассмотрит Железнодорожный районный суд Самары», – уточнила объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Стоимость конфискованного янтаря оценивают в четыре миллиона рублей. Предварительное расследование не установило собственника минерала, прав на него никто не заявлял. Дело начнут рассматривать 2 июня.

