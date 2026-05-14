НовостиОбщество14 мая 2026 7:00

55 километров дорог к туристическим объектам отремонтируют в Самарской области

В Самаре отремонтируют 7,8 километров Московского шоссе
Александра ТАЙБАТРОВА
Работы проведут в рамках нацпроекта. Фото: минтранс Самарской области

В этом году в Самарской области отремонтируют более 55 километров дорог, которые ведут к туристическим объектам – музеям, паркам, памятникам и т.д. Работы проведут в рамках нацпроекта.

«Автомобильный туризм в Самарской области набирает обороты. Важно, чтобы дороги к этим местам были безопасными и комфортными», – сказал замминистра транспорта региона Евгений Паймулин.

В Борском районе приведут в порядок участки дорог Кинель – Богатое – Борское и Отрадный – Богатое – Борское, по которым идут маршруты в музей «Огненная дуга» и нацпарк «Бузулукский бор». В Кошкинском районе ремонт проведут на участке трассы Сергиевск – Челно-Вершины – Кошки, по которой можно доехать до многих достопримечательностей. Кроме того, ремонт дорог запланирован в Волжском и Шенталинском районах.

В Самаре работы пройдут на девяти участках, в том числе на 7,8 километрах Московского шоссе. В Тольятти ремонт охватит три участка дорог, в том числе улицу Советскую.

