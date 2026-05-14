В Самаре застройщик судится с мэрией из-за участка возле Губернского рынка

В Самаре компания «РСУ-10» подала иск к администрации города. Фирма хочет изменить условия договора о развитии застроенной территории в Ленинском районе. Об этом сообщается в картотеке Арбитражного суда Самарской области.

«Просим заменить в пунктах договора слова "5 лет" на "10 лет", а в одном из пунктов — "10 лет" на "15 лет"», — говорится в исковом заявлении.

Речь идет о договоре, заключенном в январе 2019 года. Он касается квартала в границах Ульяновской, Никитинской, Буянова и Вилоновской. Предполагалось, что несколько многоквартирных домов в этом районе признают аварийными и расселят, но это так и не сделали. Сроки, прописанные в документе, застройщик считает недостаточными. Судебное заседание по делу назначено на 19 мая 2026 года.

Напомним, на мэра Самары подали в суд из-за участка возле Губернского рынка. А мэрия Самары опубликовала результаты публичных слушаний о высотной застройке в этом районе.

