Ларионов прокомментировал решение о сокращении числа госслужащих в Самарской области

Александр Ларионов об уменьшении штатной численности госслужащих: "Социальные гарантии – безусловный приоритет" / Фото: vk.com/profgossamara

Председатель Самарской областной территориальной организации Общероссийского Профсоюза работников госучреждений Александр Ларионов прокомментировал решение о сокращении количества чиновников в регионе. Ранее губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что их штатная численность будет уменьшена на 20% до конца 2026 года. Подписан соответствующий указ.

«Принятое решение объясняется необходимостью повышения устойчивости регионального бюджета и эффективности работы органов исполнительной власти. Задача — не просто сократить штат, а перераспределить сотрудников на приоритетные направления: социальную сферу, реализацию нацпроектов, работу с обращениями граждан», — сказал Александр Ларионов.

Он отметил, что социальные гарантии – безусловный приоритет. Те, кого затронут кадровые изменения, без работы не останутся. Уровень их достатка не просядет.

«Мы постараемся проконтролировать, чтобы каждый сотрудник, попадающий под оптимизацию, получил возможности для дальнейшего развития карьеры и консультации по переходу, доступ к программам повышения квалификации и переобучения», - заверил Александр Ларионов.

