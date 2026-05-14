Вместо Турции - экзотика: опубликован рейтинг направлений, которые выбирали россияне для отдыха в майские праздники

Россияне вса чаще выбирали для отдыха Вьетнам, Венесуэлу и Камерун Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон».

Оператор мобильной связи «МегаФон» подвел итоги предпочтений россиян на майские праздники на основе обезличенных данных абонентов в роуминге. Согласно аналитике, в период майских выходных соотечественники стали чаще выбирать для зарубежных поездок не только привычные туристические маршруты, но и страны, которые ранее относились к экзотическим. Наибольший рост спроса зафиксирован в направлениях Южной Америки, Азии и Африки.

В Южной Америке существенный прирост числа поездок отмечен в Венесуэле (+63%), Уругвае (+55%), Бразилии (+52%), Колумбии (+42%) и Эквадоре (+27%). В азиатском регионе путешественники активнее всего выбирали Вьетнам (+131%), Монголию (+39%), Китай (+37%), Мьянму (+35%) и Макао (+34%). На Ближнем Востоке безусловным лидером по динамике стала Саудовская Аравия, где показатель вырос на 42%. Как отмечают аналитики, это может быть связано с развитием туристической инфраструктуры и появлением новых маршрутов.

Африканское направление показало разнонаправленную динамику. Положительные значения зафиксированы в Камеруне (+100%), Намибии (+36%), Марокко (+27%), Замбии (+24%) и Эфиопии (+19%). Среди европейских стран популярностью пользовались Болгария (+23%), Дания (+10%) и Сербия (+7%), а в Океании - Новая Зеландия (+22%). В странах СНГ рост отмечен в Армении (+15%) и Узбекистане (+8%).

Наиболее часто в зарубежные поездки на майские праздники отправлялись жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской, Ленинградской, Самарской, Свердловской, Ростовской, Нижегородской областей, Краснодарского края, Ханты-Мансийского автономного округа и Башкирии.

Таким образом, по данным оператора, россияне в майские выходные демонстрировали растущий интерес к экзотическим направлениям за пределами традиционных курортов. Наибольший прирост числа путешественников зафиксирован во Вьетнаме, Венесуэле и Камеруне.