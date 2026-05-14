На двух подростков в Самарской области завели уголовное дело за теракт

В Самарской области задержали двух подростков из Татарстана, причастных к поджогу трансформаторного шкафа на железной дороге. Об этом сообщает ФСБ региона, сотрудники этого ведомства установили и задержали несовершеннолетних.

«Во время опроса подозреваемые подтвердили факт совершения ими указанного преступления», – уточнила пресс-служба ФСБ Самарской области.

«Задание» подростки получали от неизвестного в мессенджере, за это им обещали 20 тысяч рублей. На несовершеннолетних завели уголовное дело за теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору. За это им грозит до 20 лет лишения свободы.

Пока идет следствие, подростков заключили под стражу.

