НовостиОбщество14 мая 2026 8:41

В Самарской области после рейдов 23 иностранцев ждет депортация

В Самарской области проверили более 200 иностранцев на объектах
Елизавета ЖИРНОВА
Полицейские задержали 4 иностранцев, которые работали без документов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области сотрудники полиции и бойцы ОМОН Росгвардии проверили строительные объекты и тепличные комплексы в Волжском и Красноярском районах. Правоохранители изучили документы более 200 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

«В ходе рейда полицейские задержали 4 иностранцев, которые работали без разрешительных документов», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, полицейские выявили факт незаконного привлечения к работе трех иностранцев. Индивидуального предпринимателя привлекли к ответственности. Суд назначил ему штраф 500 тысяч рублей.

Также правоохранители организовали выдворение и депортацию 23 иностранцев, которые содержались в центре временного содержания.

