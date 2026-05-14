Более 65 пеших и автобусных экскурсий проведут в Самаре в «Ночь музеев-2026»

Участники пеших экскурсий смогут узнать историю Струковского сада, спуститься в бункер Сталина и побывать в уютных двориках. Фото: администрация Самары.

В субботу, 16 мая 2026 года, в Самаре пройдет акция «Ночь музеев». В рамках нее запланированы более 65 пеших и автобусных экскурсий. Они будут бесплатными, сообщает пресс-служба городской администрации.

Первые пешие экскурсии стартуют в 10:00. Участники смогут узнать историю Струковского сада, спуститься в бункер Сталина, побывать в уютных двориках, посетить дом Гринберга, а также Хлебную, Самарскую площадь и площадь Славы.

Экскурсионные автобусы будут курсировать с 14:00 до 20:00. Интервал их движения составит 20 минут. Маршрут № 1: площадь Кирова – площадь Революции – площадь Кирова, маршрут № 2: собор Кирилла и Мефодия – улица Льва Толстого – собор Кирилла и Мефодия.

Для участия в экскурсиях необходима предварительная регистрация: на автобусные – онлайн, на пешие – через кол-центр по телефону 8 (800) 222-44-63 до 16 мая включительно (с 10:00 до 18:00). Более подробная информация представлена здесь.

