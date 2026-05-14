В Самарской области столкнулись LADA Kalina, LADA Granta и Dodge Caliber

В Самарской области днем 13 мая произошло массовое ДТП. В Кинельском районе на 11 км трассы «Кинель — Богатое — Борское» столкнулись три автомобиля в 11:20. В результате аварии пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
«44-летний водитель LADA Kalina нарушил расположение машины на проезжей части и врезался в LADA Granta, которая поворачивала налево. От удара Granta вылетела на встречную полосу, где в нее врезался Dodge Caliber», — рассказали в ведомстве.
Водителя LADA Kalina госпитализировали. Еще два водителя — 38-летняя женщина и 46-летний мужчина — не пострадали. Обстоятельства аварии выясняются.
