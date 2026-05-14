В Самаре новый театр «Мастерская» оказался недоступен для инвалидов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Самаре в 2025 году ввели в эксплуатацию театр для детей и молодежи «Мастерская». Он находится на улице Чернореченской, 15. Однако инвалиды не могут туда попасть. Об этом стало известно 5 мая в ходе публичных слушаний по годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2025 года министерства строительства Самарской области.

«Кто готовил проектную документацию этого объекта? Инвалиды туда попасть не могут», — обратился председатель правления общественной организации инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница» Евгений Печерских.

Заказчиком строительства выступил департамент градостроительства Самары. На проект получили положительное заключение госэкспертизы. Как отметил представитель контрольно-счетной палаты, объекты проходят проверки, и информацию о разработчике проекта предоставят позже.

