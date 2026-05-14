В Самарской области хотят изменить срок оплаты взносов за капремонт

Речь идет об уточнении сроков по уплате взносов на капремонт

В Самарской области планируют установить единую дату оплаты взносов за капремонт. Комитет по ЖКХ, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Самарской губдумы рассмотрел соответствующий проект закона.

«Законопроект приводит региональное законодательство в соответствие с обновленными федеральными нормами. Речь идет об уточнении сроков по уплате взносов на капремонт и предоставления платежных документов региональным оператором», — отметили в сообщении.

Взносы за капремонт для домов, формирующих фонд на счете регоператора, платят до 20-го числа. Платежки приходят до 10-го числа. Если фонд формируют на спецсчете, взносы платят до 10-го числа, а платежки приходят до 1-го числа. После принятия изменений срок станет единым для всех. Платить нужно будет до 15-го числа на основании платежного документа, который предоставят до 5-го числа.

