«Крылья Советов» и «Акрон» интересуются Федором Чаловым

Фото: c cайта ПФК ЦСКА..
Нападающий ПАОКа и экс-игрок ЦСКА Федор Чалов, который на правах аренды выступает за «Кайсериспор», может вернуться в Россию. Об этом сообщает «Mash на спорте».
По информации издания, интерес к форварду помимо московским «Локомотива» и «Родины» проявляют самарские «Крылья Советов» и тольяттинский «Акрон».
В сообщении «Mash на спорте» отмечается, что на возвращении в Россию настаивает жена футболиста.
В прошедшем сезоне турецкой Суперлиги Чалов провел 13 матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. По итогам сезона Федор вместе с «Кайсериспором» вылетел из высшей лиги.
