«Крылья Советов» и «Акрон» интересуются Федором Чаловым

Федор Чалов может перейти в «Крылья Советов» или «Акрон» Фото: c cайта ПФК ЦСКА..

Нападающий ПАОКа и экс-игрок ЦСКА Федор Чалов, который на правах аренды выступает за «Кайсериспор», может вернуться в Россию. Об этом сообщает «Mash на спорте».

По информации издания, интерес к форварду помимо московским «Локомотива» и «Родины» проявляют самарские «Крылья Советов» и тольяттинский «Акрон».

В сообщении «Mash на спорте» отмечается, что на возвращении в Россию настаивает жена футболиста.

В прошедшем сезоне турецкой Суперлиги Чалов провел 13 матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. По итогам сезона Федор вместе с «Кайсериспором» вылетел из высшей лиги.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал