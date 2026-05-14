30% самарцев считают врачей самой уважаемой профессией

13% самарцев считают, что уважения заслуживает любая профессия.

Лидером в рейтинге профессий, которые вызывают наибольшее уважение у самарцев, стали врачи, фельдшеры, медсестры и другие медработники – за них в опросе проголосовали 30%. Об этом сообщает SuperJob.

«На второй строчке рейтинга оказались учителя и воспитатели, их назвали 13% опрошенных. Военнослужащие – на третьем месте с результатом в 10% голосов. 13% считают, что уважения заслуживает любая профессия», – рассказали аналитики сервиса.

Далее расположились инженеры, рабочие и спасатели (по 7%), ученые (4%), космонавты, директора и юристы (по 3%). По 1% набрали дворники, летчики, программисты, менеджеры, строители, шахтеры и финансисты. Также респонденты отмечали важность моряков, художников, музыкантов и других.

