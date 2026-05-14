НовостиОбщество14 мая 2026 10:44

Экскурсия «Самара – хлебная столица» пройдет в рамках акции «Ночь музеев»

Прогулка по историческому центру города будет дополнена иммерсивными сценами
Илона МАЙСКАЯ
Участники экскурсии узнают, почему Самару называли хлебной столицей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре в рамках акции «Ночь музеев» состоятся бесплатные иммерсивные экскурсии. Жители и гости города смогут окунуться в атмосферу прошлого и узнать, почему Самару называли хлебной столицей. Экскурсии пройдут 16 мая 2026 года при поддержке Сбера.

Познавательная прогулка стартует с Хлебной площади и здания элеватора Государственного банка Российской империи. Она будет включать иммерсивные сцены с профессиональными актерами. Благодаря этому участники смогут не только услышать, но и прочувствовать историю. Экскурсии запланированы на 11:00, 15:00 и 18:00. Подробная информация о записи представлена на сайте акции «Ночь музеев» в Самаре.

«Участие в «Ночи музеев» – это возможность вовлечь еще больше людей в проект. Мы проводим три бесплатные экскурсии, чтобы через историю «хлебной» Самары заново открыть знакомые места: с уважением к прошлому и интересом к настоящему», - сказала управляющий самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина.

