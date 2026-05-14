В Самарской области границей бедности считают доход в 16 706 рублей. За год показатель вырос на 1503 рубля. Об этом сообщает «Волга Ньюс» со ссылкой на данные Росстата.

«Это ключевой инструмент для оценки уровня жизни населения и формирования социальной политики. Он характеризует минимальный уровень доходов, необходимый для удовлетворения базовых потребностей жителей», — говорится в сообщении.

Для разных групп жителей региона порог отличается. Для трудоспособных самарцев он составляет 18 518 рублей, для детей — 16 500 рублей, для пенсионеров — 13 333 рубля. По итогам 2025 года число жителей Самарской области с доходами ниже границы бедности составило 233,8 тысячи человек. Это 7,5% населения региона.

Для сравнения: 10 лет назад показатель был 13,1% — 422,4 тысячи человек. В целом по России граница бедности — 16 903 рубля, а число бедных — 9,7 млн человек (6,7% населения).

