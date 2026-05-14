Самарцам напомнили об оплате квитанций за воду и канализацию до 15 числа

Жителей Самары призывают оплачивать счета за ЖКУ вовремя и в полном объеме / Фото: РКС-Самара

У жителей Самары остался один день, чтобы своевременно оплатить квитанции за коммунальные услуги. Крайний срок – 15 число месяца, следующего за расчетным. Тем, кто просрочит платеж, могут начислить пени.

«Все, кто еще не оплатил услуги водоснабжения и водоотведения, должны это сделать как можно скорее, чтобы избежать начисления пеней», - призывает абонентов «РКС-Самара».

В компании напоминают, что квитанции за холодное водоснабжение и водоотведение можно оплатить без комиссии через личный кабинет на сайте «РКС-Самара». Средства, которые поступают от абонентов, идут на ремонт и модернизацию системы водоснабжения и водоотведения нашего города. Поэтому важно, чтобы жители оплачивали счета вовремя и в полном объеме.

