НовостиОбщество14 мая 2026 11:05

«Ласточка» из Самары в Уфу способна разгоняться до 120 км/ч

В Самаре запустили новый скоростной маршрут
Екатерина ПАВЛОВА
Теперь в столицу Башкортостана можно добраться всего за 6,5 часов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

8 мая из Самары в Уфу запустили скоростной электропоезд «Ласточка». Теперь в столицу Башкортостана можно добраться всего за 6,5 часов, ведь максимальная скорость состава составляет 120 км/ч. Об этом сообщил заместитель начальника Куйбышевской железной дороги Алексей Ситников.

«Это первый шаг к проекту «Самара – центр семи столиц». С Уфой мы уже связались. Также в планах – Саратов, Пенза, Саранск, Оренбург и Ульяновск», – рассказал Алексей Ситников.

Протяженность пути составляет 523 км. Поезд останавливается в Кинеле, Новоотрадном, Похвистневе, Бугуруслане, Абдулине, Приютове, Аксакове, Раевке и Деме.

