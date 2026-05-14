Для самарских абитуриентов ввели новые правила приема в вузы

В этом году открыто около 12 тысяч бюджетных мест

В Самаре 14 мая прошла пресс-конференция об особенностях приемной кампании в вузы в 2026 году. Представители областного минобрнауки разъяснили нововведения. Об этом сообщает «Самарская газета».

«Главное новшество — запрет на подачу заявлений через собственные сайты университетов. Теперь дистанционно направить документы можно только через портал "Госуслуги" или Почту России», — отметили в сообщении.

Целевой набор полностью перевели на платформу «Работа в России». Выпускникам нужно самостоятельно изучать портал и откликаться на вакансии. Исключение — некоторые заводы военно-промышленного комплекса. Их заявки не публикуют в открытом доступе. Информацию о целевых местах от таких предприятий можно узнать в приемных комиссиях вузов.

В этом году открыто около 12 тысяч бюджетных мест. Это позволяет зачислить на бесплатное обучение почти 80% желающих. Для сравнения: в среднем по стране показатель — 60%. Также ввели жесткое квотирование платного приема. Точное количество договорных мест уже опубликовано на сайтах учебных заведений.

