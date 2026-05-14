Путин назначил Ксению Шикину в Арбитражный суд Самарской области

Документ о назначениях был опубликован 12 мая.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов и о его представителях в квалификационных коллегиях судей субъектов страны. В нем речь идет и о Самарской области. Документ появился на сайте официального опубликования правовых актов 12 мая.

Судьей Арбитражного суда Самарской области стала Ксения Шикина. А Наталья Бородина заняла должность заместителя председателя Железнодорожного районного суда Самары.

В марте Путин сделал ряд назначений в судах региона, определив председателей Чапаевского городского суда, Шигонского районного суда и зампредседателя Кинельского районного суда. Еще четыре человека получили должности в Самаре.

Напомним, 13 мая суд огласил приговор бывшему начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко. Он получил 11 лет колонии и многомиллионный штраф. А 21 мая пройдет первое заседание по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи.

