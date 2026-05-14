В Самаре при столкновении Renault и Lifan пострадал 10-летний ребенок

Ребенка доставили в медицинское учреждение Фото: ГУ МВД по Самарская области

В Самаре 13 мая в 17:05 произошло ДТП с пострадавшим ребенком. В Красноглинском районе столкнулись Renault Megane и Lifan. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

«42-летняя женщина за рулем Renault Megane двигалась по 4-му кварталу в поселке Береза со стороны улицы Аэропорт. При повороте налево на Аэропортовское шоссе возле дома № 25 она не уступила дорогу и врезалась в Lifan, который ехал во встречном направлении», — рассказали в ведомстве.

Иномаркой Lifan управлял 27-летний мужчина. С ним был 10-летний пассажир, которого с места аварии доставили в больницу.

