В Самарской области ожидается усиление ветра 14 мая

В Самарской области днем 14 мая ожидается усиление ветра. Порывы юго-восточного ветра местами достигнут 15-18 м/с. Объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

«Во избежание несчастных случаев при усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал на улице, укройтесь в подземных переходах или подъездах. Не прячьтесь у стен домов — с крыш возможно падение шифера и других материалов», — рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

Сотрудники службы призывают не прятаться за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями и деревьями. Опасно стоять под линиями электропередач и подходить к оборванным проводам.

Жителям советуют убрать вещи со дворов и балконов, обрезать сухие деревья. Машины лучше поставить в гараж или подальше от деревьев и слабых конструкций. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию. При чрезвычайных ситуациях звонить по номеру 112.

