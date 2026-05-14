В Народную программу войдут инициативы по развитию села и защите экологии

Представленные идеи правительство детально проработает вместе с партией. Фото: реготделение "Единой России"

В Омске на пятом окружном отчетно-программном форуме партии «Есть результат!» сформировали новые инициативы по развитию села и защите экологии, которые войдут в Народную программу «Единой России».

«Комплексное развитие села, улучшение условий жизни людей и поддержка агропромышленного комплекса всегда были одними из важнейших приоритетов партии. За последние годы современная техника и технологии превратили сельское хозяйство в эффективный бизнес. Но люди должны не только работать на селе, но и иметь возможность провести свой досуг», — считает секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

По итогам работы пяти тематических круглых столов участники форума выработали конкретные предложения для включения в новую Народную программу. Они касаются развития сельского хозяйства и продовольственной безопасности, благоустройства сельских территорий, экологии, поддержки участников СВО на селе и молодежной политики. Представленные идеи правительство России детально проработает вместе с партией.

