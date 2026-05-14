Появилось видео задержания мигрантов в Самарской области

В ходе рейда задержаны 4 иностранца, которые работали без необходимых разрешительных документов Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники ГУ МВД по Самарской области вместе с ОМОН Росгвардии провели проверки на строительных объектах и тепличных комплексах в Волжском и Красноярском районах. Они изучили документы на право пребывания и работы в России у 200 иностранных граждан.

«В ходе рейда задержаны 4 иностранца, которые работали без необходимых разрешительных документов. Также выявлен факт незаконного привлечения к труду трех иностранных граждан индивидуальным предпринимателем. Суд назначил ему штраф в размере 500 тысяч рублей», – рассказали в ведомстве.

Кроме того, в отношении 23 иностранных граждан, которые находились в Центре временного содержания, приняли решения об административном выдворении или депортации.

