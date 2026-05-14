В Самаре жителям МКД вернули 534 тысячи рублей, переплаченных за ЖКУ

В ходе проверки выяснилось, что собственники переплатили суммарно 534 тысячи рублей.

В Самаре жильцов дома №194 по улице Пушкина незаконно заставили заплатить за содержание и ремонт общедомового имущества за март 2026 года по завышенной стоимости. После этого они обратились в прокуратуру Самарской области.

«В ходе проверки выяснилось, что собственники переплатили суммарно 534 тысячи рублей. Директору управляющей организации внесли представление, а бухгалтера и его заместителя уволили», – рассказали в надзорном ведомстве.

Жильцам произвели перерасчет квартплаты. Сейчас их права восстановлены.

