В Самаре жителям МКД вернули 534 тысячи рублей, переплаченных за ЖКУ

В Самаре жильцов дома №194 по улице Пушкина незаконно заставили заплатить за содержание и ремонт общедомового имущества за март 2026 года по завышенной стоимости. После этого они обратились в прокуратуру Самарской области.
«В ходе проверки выяснилось, что собственники переплатили суммарно 534 тысячи рублей. Директору управляющей организации внесли представление, а бухгалтера и его заместителя уволили», – рассказали в надзорном ведомстве.
Жильцам произвели перерасчет квартплаты. Сейчас их права восстановлены.
