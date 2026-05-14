Проезд для всех пассажиров бесплатный. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 15 мая 2026 года, в Самаре начнут работать бесплатные автобусы из микрорайона Волгарь до торгового комплекса «Амбар». Новый маршрут запускают для удобства жителей.

Автобусы будут ходить по пятницам, субботам и воскресеньям от Софийской площади в Волгаре до ТК «Амбар» (вход В3). Предусмотрены 30-минутные интервалы с 10:30 до 18:00 и часовые - с 18:00 до 21:00. Последний рейс от торгового центра запланирован на 22:10.

Все желающие могут ознакомиться с расписанием. Фото: «Глобал Вижн»

Проезд для всех пассажиров бесплатный. Напомним, в марте бесплатные автобусы связали «Амбар» и Южный город. Маршрут проходит от входа В3 торгового комплекса через ЮГ-1 Поликлиника, ЮГ-1 Школа, ЮГ-2 (кольцо пересечения улиц Алабина и Рязанова) и снова возвращается к «Амбару».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал