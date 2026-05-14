В Самаре семья развивает ювелирную мастерскую с помощью господдержки

Владельцы мастерской используют в работе специальное оборудование. Фото: минэкономразвития Самарской области

В Самаре семья развивает ювелирную мастерскую благодаря господдержке. Супруги Сергей и Виктория Ефремовы создают уникальные украшения по индивидуальным заказам и проводят мастер-классы.

«Креативные индустрии сегодня становятся одним из драйверов экономического развития региона. Мы должны создавать все условия, позволяющие таким проектам расти и выходить на новый уровень», – считает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Владельцы мастерской используют в работе специальное оборудование, закупленное с помощью финансовой поддержки государства. Проект стал одним из победителей конкурса грантов для бизнеса в сфере креативных индустрий. Два новых лазерных станка позволили семье брать заказы на сложные конструктивные изделия и создавать их значительно быстрее.

Напомним, поддержка предпринимателей ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Получить консультацию можно в центрах «Мой бизнес».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал