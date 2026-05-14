В Самарской области набирает популярность сонный туризм

В России набирает популярность «сонный туризм» – люди едут в отпуск, чтобы восстановить силы и выспаться. Для этого они выбирают уединенные базы на природе, отели с оздоровительными программами или тихие гостиницы с SPA и процедурами вроде электросна. Об этом сообщает BFM Кубань.

«Туристы не говорят, когда покупают тур в тот или иной отель, что они там собираются спать сутками, но сейчас они стали гораздо более требовательны к шумоизоляции номеров, на что обращают внимание и некоторые поисковые системы и отельные агрегаторы. Некоторые отели даже составляют меню специальных подушек для хорошего сна или устанавливают электромагнитные излучатели, которые помогают глубже и крепче спать», – рассказал вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

По его словам, маловероятно, что туроператоры, сами отели или кто-то еще будет активно продвигать этот тренд, ведь обеспечить качественную шумоизоляцию в номерах достаточно дорого.

