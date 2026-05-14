В Самаре обсудят роль боярского рода Салтыковых в истории города

Мероприятие состоится в СОУНБ 27 мая / Фото: vk.com/sounb63

Конференция, посвященная 400-летию прибытия на воеводство в Самару Бориса Салтыкова, пройдет в областной научной библиотеке. Она состоится 27 мая с 11:00 до 17:00.

На конференции будет представлена лицевая Самарская рукопись, написанная в 1629 году, предполагаемым заказчиком которой был опальный боярин Борис Салтыков. Свои исследования о происхождении рода, их роли в истории и культуре страны представят ученые-историки из Самары, Москвы и Санкт-Петербурга. Особым гостем конференции станет Александр Салтыков – потомок знатного боярского рода.

«История Самары, а тем более ее ранний период – XVII-XVIII вв., еще полна белыми пятнами неисследованных тем. Одним из таких малоизученных пластов самарской истории являются личности самарских воевод. Фигура Бориса Салтыкова выделяется даже тем, что, в отличие от других, сидевших в Самаре 1-2 года, он пребывал в ней целых 7,5 лет, и это не было случайностью. Сама личность Бориса Михайловича и связанные с ним события вводят Самару XVII века в контекст общероссийской истории», – говорит главный библиограф издательства «Пашков дом» Российской государственной библиотеки и один из участников конференции Андрей Макаров.

