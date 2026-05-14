В Самарской области бизнесмену позволили выкупить землю под турбазу

Для этого он несколько раз обращался в министерство имущественных отношений Самарской области с заявлением о покупке земельного участка под постройками без проведения торгов, однако ему отказывали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре бизнесмен, получив разрешения, построил объекты недвижимости и планировал достроить зоны тихого отдыха, детские и спортивные площадки, палаточный городок и пляжи, чтобы сделать турбазу. Для этого он несколько раз обращался в министерство имущественных отношений Самарской области с заявлением о покупке земельного участка под постройками без проведения торгов, однако ему отказывали, хотя суды признавали эти отказы незаконными. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

«По результатам проверки установлено, что объекты обладают признаками капитального строения, а необходимая площадь земельного участка, которая позволит не нарушать нормы противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологические нормы, определена, поэтому нет причин считать объекты незаконными и запрещать выкупать землю под ними», – рассказали в пресс-службе суда.

Бизнесмен снова обратился в суд, в котором ведомство выступало за признание незаконным разрешения на строительство, признание отсутствующим права собственности на объекты недвижимости и освобождение земельного участка. Однако суд признал эти требования незаконными, обязал ведомство утвердить схему расположения участка и дать возможность выкупить участок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал