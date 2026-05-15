В Самарской области опровергли слухи о введении обязательного четвертого ЕГЭ

Официальных распоряжений об увеличении числа испытаний нет, поэтому сдавать предстоит по-прежнему три предмета

Родителей нынешних десятиклассников всерьез обеспокоили слухи о введении четвертого экзамена ЕГЭ в 2027 году, однако их на конференции в пресс-центре «Самарской газеты» опровергла представитель министерства науки Самарской области Елена Тюлякова.

«Вузы работают согласно действующему приказу министерства № 821. Официальных распоряжений об увеличении числа испытаний нет, поэтому сдавать предстоит по-прежнему три предмета», – рассказала Елена Тюлякова.

Руководитель приемной комиссии Самарского университета Сергей Горяинов рассказал, что слухи возникли из-за того, что закон действительно позволяет вузам вводить четвертый экзамен, но самарские университеты эту практику не применяют. Он посоветовал школьникам игнорировать сомнительные новости и обращаться напрямую в приемные комиссии.

