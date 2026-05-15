Грузовой теплоход снес часть старого моста в Самаре 55 лет назад

Плита перекрытия моста упала на судно. Фото: историческая-самара.рф

15 мая исполняется 55 лет с момента одного из самых крупных ЧП, которые происходили в истории Самары. В этот день в 1971 году грузовой теплоход «Волго-Дон-12» протаранил мост через реку Самарка. В это время по мосту ехал троллейбус с пассажирами, и все могло завершиться огромными человеческими жертвами.

За рулем троллейбуса был водитель Александр Раппопорт. Он мгновенно среагировал и смог быстро затормозить. Общественный транспорт остановился в пяти метрах от провала на месте обрушенного моста. Все пассажиры выжили.

Плита перекрытия моста упала на судно. Смертельные травмы получила жена судового электрика. Пострадал также капитан судна, он остался инвалидом.

В трагедии привело то, что вес сухогруза оказался на полторы тонны меньше нужного, и судно стало менее управляемым. Теплоход через мост тащил буксир, и когда преграда уже почти была преодолена, течение стало сносить судно. Избежать столкновения не удалось.

После этой трагедии изменили правила прохождения судов по малым рекам.

