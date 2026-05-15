Самарцам назвали семь правил, которые помогут контролировать давление

Образ жизни напрямую влияет на здоровье людей с гипертонией. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Заведующий консультативно-реабилитационным отделением Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова Владимир Кузьмин рассказал о семи простых правилах контроля давления. По его словам, образ жизни напрямую влияет на здоровье людей с гипертонией. Об этом сообщает минздрав Самарской области.

«Рекомендуется придерживаться диеты, богатой фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, нежирным белком и полезными жирами. Ограничение потребления соли до 5-6 г в день может помочь снизить артериальное давление. Также важно придерживаться здорового веса, не допуская развития ожирения, поскольку он тоже является фактором риска для заболевания », – рассказал Владимир Кузьмин.

Также врач советует не менее 150 минут в неделю заниматься физическими активностями, отказаться от вредных привычек, избегать хронического стресса, регулярно мониторить давление и строго соблюдать предписания врача, не забывая принимать назначенные лекарства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал