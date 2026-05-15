В Самаре проходит второй этап озеленения

В рамках первого этапа на улицах Самарской, Куйбышева, Ленинградской и Венцека уже высадили 42 саженца

В четверг, 14 мая, в Самарском районе Самары стартовал второй этап озеленения. Деревья высаживают вокруг площади Революции и на улице Максима Горького. Об этом сообщает Самара-ГИС.

«Там появятся 15 деревьев: дубы, рябины и черемуха. Все они неприхотливы и хорошо подходят для городской среды. В рамках первого этапа на улицах Самарской, Куйбышева, Ленинградской и Венцека уже высадили 42 саженца», – рассказали в пресс-службе.

Уход за растениями включает регулярный полив, рыхление почвы и при необходимости формовочную обрезку. Всего в районе высадят 57 деревьев.

