В Самаре власти рассмотрят выкуп Дома печати

Дом печати уже много лет не работает и является заброшенным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Самары обеспокоены судьбой Дома печати, который уже много лет не работает и является заброшенным. В здании нередко происходят пожары. О будущем знакового для Самары здания спросили под одним из постов губернатора Вячеслава Федорищева ВКонтакте.

«По отношению к собственнику Дома печати принимались меры в рамках имеющихся полномочий», – сообщила администрация Октябрьского района Самары.

Ранее на владельца здания подавали в суд, чтобы обязать его привести Дом печати в надлежащий вид. Так как все предпринятые меры не помогли решить ситуацию, администрация района обратилась в мэрию с просьбой рассмотреть, возможно ли выкупить в муниципальную собственность земельный участок и сам Дом печати. Какое решение приняли по этому вопросу, пока не сообщается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал