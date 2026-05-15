Иван Носков поздравил самарский Дворец ветеранов с 25-летним юбилеем

Иван Носков пожелал коллективу Дворца ветеранов новых идей, вдохновения и благополучия. Фото: администрация Самары.

В четверг, 14 мая, Дворец ветеранов в Самаре отметил свой 25-летний юбилей. В честь этой даты состоялось праздничное мероприятие под названием «Дом, где согреваются сердца». В нем приняли участие 36 творческих объединений и почетные гости, в числе которых был глава города Иван Носков.

«Прошло всего четверть века, но сегодня уже нельзя представить наш город без этого уникального сообщества единомышленников. Здесь работают действительно неравнодушные люди, искренне преданные своему делу. Желаю всему коллективу Дворца ветеранов новых идей, вдохновения и благополучия. А ветеранам — бодрости, энергии и новых дружеских встреч!», — написал мэр в своем канале в МАХ.

На торжественном мероприятии Иван Носков вручил сотрудникам Дворца ветеранов грамоты и благодарственные письма. Также коллектив организации отметили благодарственными письмами Минсоцдема Самарской области, городской думы и регионального парламента.

Сейчас у Дворца ветеранов три филиала: клуб «Самарская мозаика» в Советском районе, клуб «Вдохновение» в Красноглинском районе и клуб «Радуга жизни» в Кировском районе. Созданы пять музеев, в том числе экспозиция «На защите Отечества», которая была открыта в 2025 году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал