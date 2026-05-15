В Самаре запустили проект по изучению генетических рисков адаптации иностранцев

Проект позволит изучить, как генетические особенности влияют на развитие различных болезней при нахождении в другой стране. Фото: СамГУ

В Самаре ученые из СамГУ и СамГМУ определят генетические риски адаптации иностранных студентов в России. Проект позволит комплексно изучить, как генетические особенности того или иного этноса могут способствовать или, наоборот, противодействовать развитию различных болезней при нахождении в другой стране. Сейчас в исследовании принимают участие 30 студентов из Индии.

«В рамках исследования мы не просто фиксируем данные, например, то, что у студентов из Индии обычно гораздо чаще, чем у других студентов, обнаруживается гипертония, - нет, мы хотим выявить механизмы, как именно генетическая предрасположенность индийцев, взаимодействуя с факторами новой среды после переезда в Россию, влияет на систему регуляции работы сердца, на кровяное давление и деятельность мозгового центра по контролю пищевого поведения», – рассказал доцент кафедры физиологии СамГУ Владимир Беляков.

В будущем планируется привлечь к проекту студентов из Центральной Азии, Вьетнама, Китая, стран Ближнего Востока и Африки или других, а также российскую контрольную группу.

