Собаки покусали людей в очаге бешенства в Самарской области

Адвокат подал апелляцию, в которой просил признать чиновницу невиновной

В Тольятти выявили очаг бешенства. На территории эпизоотического очага по этому заболеванию не должно быть бездомных животных. Но власти не выдали заказ-наряд на их отлов, и в итоге бездомные собаки покусали людей.

«Руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды департамента городского хозяйства мэрии Тольятти признали виновной в халатности», – говорится в релизе объединенной пресс-службы судов Самарской области.

Центральный районный суд Тольятти оштрафовал чиновницу на 100 тысяч рублей, но освободил ее от наказания из-за истекших сроков давности. Ее адвокат подал апелляцию, в которой просил признать чиновницу невиновной. Самарский областной суд рассмотрел дело и оставил решение первой инстанции без изменений. Оно уже вступило в силу.

