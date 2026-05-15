Мошенники украли у самарца более 1,5 млн рублей, обещав прибавку к пенсии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В течение нескольких дней с 64-летним жителем Самары под видом социальных работников связывались телефонные мошенники. Они убеждали мужчину, что он может получить прибавку к пенсии, если проведет несложные манипуляции с телефоном возле банкомата. Он поддался уговорам, из-за чего лишился более 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Находясь по работе в Тольятти в одном из торговых центров, мужчина набрал на банкомате номер расчетного счета, после чего приложил к устройству смартфон. По словам мошенников, это нужно было сделать для "регистрации в программе". После этого сработала бесконтактная оплата, а с его счета списалась большая сумма денег», – рассказали в ведомстве.

Вернувшись домой, мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. Сейчас сотрудники разыскивают виновных.

