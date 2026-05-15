«Лада» и «Самара» испытывают финансовые трудности

Самарские клубы снимутся с элитных лиг России по хоккею и баскетболу Фото: ХК «Лада» и БК «Самара»

Самарские ХК «Лада» и БК «Самара» испытывают финансовые проблемы и не примут участие в высших лигах в следующем сезоне. Об этом сообщают «Mash на спорте» и «Перехват».

«Лада» снимается с КХЛ, «Самара» – с Единой Лиги ВТБ: клубы из Самарской области не примут участие в следующем сезоне элитных лиг России по хоккею и баскетболу из-за проблем с финансированием», - сказано в сообщении.

Тольяттинский хоккейный клуб снимается с чемпионата в третий раз. В КХЛ теперь будет представлена 21 команда. А в Единой лиге ВТБ всего лишь 10 клубов.