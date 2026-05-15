Сильный ветер продолжит бушевать в Самарской области 15 мая

Порывы достигнут 15-18 м/с. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 15 мая, днем в Самарской области продолжит бушевать сильный ветер. Жителей попросили быть осторожнее. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

«Объявлен желтый уровень опасности. Местами в регионе ожидается усиление ветра, порывы которого достигнут 15-18 м/. Он сохранится и вечером», — рассказали в Приволжском УГМС.

Чтобы избежать несчастных случаев, при усилении ветра жителям региона рекомендуется ограничить выход из зданий и поставить транспортные средства в гараж. Если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

Нельзя прятаться от ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, под линией электропередач. Напомним, 27 апреля в Самарской области бушевал ураган: три человека погибли, крыши зданий сносило, машины повредились.