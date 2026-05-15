Первую в России ведомственную школу вертолетного спорта открыли в Самаре

Новая секция «Вертолетный спорт» открылась в спортивной школе ЦСКА в Самаре. Об этом в своем канале в МАКС написал глава города Иван Носков.
«Это первая в России ведомственная школа вертолетного спорта, то есть не просто секция, а образовательная площадка, которая готовит кадры для авиации». – отметил мэр Самары.
Воспитанники секции смогут отрабатывать на практике полеты, прыжки с парашютом, физподготовку, а также изучать физику, навигацию, аэродинамику, метеорологию. В секцию принимают ребят от 14 лет, хотя обычно в них занимаются уже взрослые люди. Подростки после вертолетной секции в будущем смогут построить карьеру в авиации, будь то гражданская, военная или спортивная.
