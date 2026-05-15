В Самарской области родителям объяснили порядок уроков при ракетной опасности

Если за час до начала первого урока в школах, работающих в одну смену, не объявили отбой, занятия переносятся на вторую смену. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Под постом губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в соцсети «ВКонтакте» жители спросили, как школьникам посещать уроки при угрозе атаки БПЛА или ракетной опасности. Им ответил представитель министерства образования региона.

«Если за час до начала первого урока в школах, работающих в одну смену, не объявили отбой, занятия переносятся на вторую смену. Если отбоя нет и перед второй – уроки проводят дистанционно. Обо всех изменениях режима обучения родителей должны предупреждать классные руководители ребенка», – рассказали в ведомстве.

В школах с двумя сменами, если за час до первого урока не объявили отбой, организуют дистанционное обучение. Вторая смена учится очно или дистанционно – в зависимости от времени отбоя.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал