Высокая пожарная опасность лесов сохранится в Самарской области до 20 мая

Объявлен желтый уровень опасности

В Самарской области продлили режим высокой пожароопасности лесов. Ранее сообщалось, что пожарная опасность лесов четвертого класса сохранится до 15 мая, но теперь ее продлили с 16 по 20 мая включительно.

«Объявлен желтый уровень опасности», – предупредили в Приволжском УГМС.

МЧС Самарской области призывает, что важно соблюдать меры пожарной безопасности. Не разводите костры в лесах и рядом с ними, даже на берегу водоемов, не жгите сухую траву в полях. Не бросайте в лесу окурки, горящие спички, бутылки, битое стекло, промасленные и пропитанные горючими веществами обтирочные материалы: все это может привести к пожару.

Напомним, что 15 мая в Самарской области продолжит бушевать сильный ветер.

