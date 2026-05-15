В Самаре разрабатывают катализатор для очистки нефтепродуктов

Наша цель – создать собственный высокоэффективный катализатор, позволяющий получать сверхчистое топливо с содержанием серы менее 1 миллионной доли. Фото: Политех

Самарские ученые работают над созданием нового поколения отечественных катализаторов для получения сверхчистого дизельного топлива. Они используются для удаления серных соединений из нефтепродуктов. Раньше они поставлялись из других стран, а существующие отечественные аналоги не позволяют добиться нужного уровня очистки. Об этом сообщает самарский политех.

«Наша цель – создать собственный высокоэффективный катализатор, позволяющий получать сверхчистое топливо с содержанием серы менее 1 миллионной доли. Это особенно важно для развития «зеленой» энергетики и обеспечения энергобезопасности страны», – рассказал руководитель проекта Алексей Моисеев.

В отличие от существующих, этот катализатор «настраивают» с помощью добавок переходных металлов – железа, хрома, марганца. Он способен перерабатывать не только традиционные нефтяные фракции, но и возобновляемое сырье (рапсовое или отработанное подсолнечное масло), превращая его в качественное топливо, которое не будет застывать на морозе.

