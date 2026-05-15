Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 мая 2026 8:51

В Самарской области осужденному за передачу взятки отказали в УДО

В Самарской области мужчина передал взятку в размере 18 млн рублей
Екатерина ПАВЛОВА
Он передал получателю 18 миллионов рублей, за что ему назначили 6 лет колонии строгого режима.

Он передал получателю 18 миллионов рублей, за что ему назначили 6 лет колонии строгого режима.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

6 мая 2024 года в Самарской области мужчину признали виновным в посредничестве при взяточничестве. Он передал получателю 18 миллионов рублей, за что ему назначили 6 лет колонии строгого режима. Однако недавно осужденный подал ходатайство об УДО. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«Участвовавший в деле работник прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях попросил суд учесть, что мужчина много раз нарушал условия режима отбывания наказания», – рассказали в надзорном ведомстве.

Суд счел доводы убедительными и отказал в удовлетворении ходатайства. Постановление пока не вступило в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал