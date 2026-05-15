В Самарской области осужденному за передачу взятки отказали в УДО

6 мая 2024 года в Самарской области мужчину признали виновным в посредничестве при взяточничестве. Он передал получателю 18 миллионов рублей, за что ему назначили 6 лет колонии строгого режима. Однако недавно осужденный подал ходатайство об УДО. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
«Участвовавший в деле работник прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях попросил суд учесть, что мужчина много раз нарушал условия режима отбывания наказания», – рассказали в надзорном ведомстве.
Суд счел доводы убедительными и отказал в удовлетворении ходатайства. Постановление пока не вступило в законную силу.
