Магнитная буря атакует жителей Самарской области 15 и 16 мая

В эти дни возможны головные боли и другие неприятные симптомы

15 и 16 мая в Самарской области прогнозируют серьезную магнитную бурю. По данным сервиса my-calend.ru, сила геомагнитных возмущений составит пять баллов, что соответствует умеренной буре.

«В эти дни возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия», – предупреждают синоптики.

В эти дни могут обостриться хронические заболевания. Метеочувствительные самарцы могут испытывать скачки артериального давления, головокружение, нарушения сна, ломоту в суставах и другие неприятные симптомы. Эксперты советуют при магнитных возмущениях придерживаться принципов здорового питания, не перенапрягаться и высыпаться, больше гулять и избегать стрессов.

