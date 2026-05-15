В Самарской области LADA Granta сбила 65-летнюю женщину

14 мая в 14:30 на улице Украинской в Кинеле 34-летний мужчина за рулем LADA Granta двигался задним ходом со стороны улицы 50 лет Октября в направлении автодороги «Кинель – Богатое – Борское». Напротив дома №30 он не убедился в безопасности маневра и сбил 65-летнюю женщину, которая стояла около магазина. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«После ДТП женщина самостоятельно обратилась в медицинское учреждение, где ей оказали помощь и отпустили домой», – рассказали в ведомстве.

Сейчас сотрудники устанавливают все обстоятельства происшествия.

