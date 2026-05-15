Иван Носков провел в Самаре общее собрание членов Ассоциации городов Поволжья

Фото: администрация Самары.
В пятницу, 15 мая 2026 года, в Самаре состоялось общее собрание членов Ассоциации городов Поволжья. В нем приняли участие представители 32 городов, общероссийских и межрегиональных ассоциаций муниципальных образований, эксперты и представители СМИ. Провел общее собрание зампредседателя Ассоциации городов Поволжья, глава Самары Иван Носков.
«Ассоциация была создана в 1998 году именно в нашем городе, и в этом году она вернулась в Самару. За это время многое изменилось, Ассоциация пополнилась новыми городами, кардинально изменилась повестка. Но неизменно муниципалитеты собираются, обмениваются опытом, обсуждают перспективы развития городов и выходят с предложениями по изменению законодательства», - сказал Иван Носков.
Участники общего собрания обсудили итоги работы Ассоциации за прошлый год и планы на 2026-й. Особое внимание было уделено вопросам сохранения и восстановления ОКН, цифровизации управления и работе органов МСУ в условиях СВО. В дальнейшем проекты решений доработают и направят в адрес полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова, руководителям профильных комитетов Госдумы, в Совет Федерации и Всероссийскую ассоциацию МСУ.
