Иван Носков провел в Самаре общее собрание членов Ассоциации городов Поволжья

Самара принимает членов Ассоциации городов Поволжья Фото: администрация Самары.

В пятницу, 15 мая 2026 года, в Самаре состоялось общее собрание членов Ассоциации городов Поволжья. В нем приняли участие представители 32 городов, общероссийских и межрегиональных ассоциаций муниципальных образований, эксперты и представители СМИ. Провел общее собрание зампредседателя Ассоциации городов Поволжья, глава Самары Иван Носков.

«Ассоциация была создана в 1998 году именно в нашем городе, и в этом году она вернулась в Самару. За это время многое изменилось, Ассоциация пополнилась новыми городами, кардинально изменилась повестка. Но неизменно муниципалитеты собираются, обмениваются опытом, обсуждают перспективы развития городов и выходят с предложениями по изменению законодательства», - сказал Иван Носков.

Участники общего собрания обсудили итоги работы Ассоциации за прошлый год и планы на 2026-й. Особое внимание было уделено вопросам сохранения и восстановления ОКН, цифровизации управления и работе органов МСУ в условиях СВО. В дальнейшем проекты решений доработают и направят в адрес полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова, руководителям профильных комитетов Госдумы, в Совет Федерации и Всероссийскую ассоциацию МСУ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал