В Самарской области запустили онлайн-флешмоб #Явспорте

Чтобы поучаствовать во флешмобе, нужно записать видео или сделать фото того, как вы занимаетесь спортом

Утром 15 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выложил видео со своей тренировки в спортзале. Он отметил, что рамках народной программы партия «Единая Россия», которая сейчас формируется, поступило много предложений по развитию массового и детско-юношеского спорта.

«Эти предложения мы сейчас отрабатываем с экспертами. И все это мотивирует заниматься спортом», – сказал глава региона.

На основе этой идеи и зародился онлайн-флешмоб #Явспорте. Всех желающих приглашают в нем поучаствовать, а также поддержать сбор предложений для народной программы.

Чтобы поучаствовать во флешмобе, нужно записать видео или сделать фото того, как вы занимаетесь спортом, будь то утренняя пробежка, зарядка дома или любая другая тренировка. Затем нужно выложить пост на своей странице в соцсетях с хэштегами #Явспорте и #КомандаФедорищева. О самых интересных публикациях расскажут в пабликах региона. А чтобы подать предложения в народную программу, заходите на сайт естьрезультат.рф.

